Eskişehir'de 65 yaş üzerindekiler Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de 65 yaş üzerindekiler Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de 65 yaş ve üstündekiler 4 saatlik sokağa çıkma izniyle Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptı, park ve bahçelerde dolaştı.

Eskişehir'de 65 yaş üzerindekiler Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de 65 yaş ve üstündekiler 4 saatlik sokağa çıkma izniyle Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptı, park ve bahçelerde dolaştı. Kanlıkavak Parkı'nda yürüyüşe çıkan Ersin Öner (75), sokakları çok özlediğini belirterek, "Bugün varya yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindekiler özellikle araç trafiğine kapalı olan Hamamyolu Caddesi, Kanlıkavak Parkı ve Porsuk Çayı kenarındaki parklara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Kanlıkavak Parkı'nda yürüyüşe çıkanlar Porsuk Çayı çevresinde dolaşarak 4 saatlik süreyi yaklaşık 20 dereceyi bulan sıcak havada sohbet ederek değerlendirdi.

'SOHBET EDEMEDİĞİMİZ ZAMANLARI TELAFİ EDİYORUZ'

Hamamyolu Caddesi'nde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Adnan Ercan (79), koronavirüs tedbirleri kapsamında evde oldukları zamanlarda daha önce eşiyle edemedikleri sohbeti ve muhabbeti yapma fırsatı bulduklarını söyledi. Bugün tanınan haklar kapsamında 4 saat sokakta yürüyüş yapacaklarını ifade eden Ercan, " Türkiye'de koronavirüsle mücadele çok güzel gidiyor. Dünyanın diğer ülkelerine göre çok iyi durumdayız. Bize izin verdiler, dışarıya çıktık. Evde eşimle ile beraber sohbet ediyoruz. Yaşım 79, şimdiye kadar edemediğimiz muhabbeti evde kalırken yapıyoruz. Geçmişte yapamadığımız sohbeti telafi ediyoruz. Daha önce iş vardı, gelip gidiyorduk. Sohbet etme imkanı olmuyordu. Şimdi evde kalıp eşimle sohbet ediyoruz. Şimdi dışarı çıktık, ayaklarımız açılsın. Şöyle bir yürüyüp etrafı görelim. Mademki bize bir hak tanıdılar, kanunlara uyarak bu haktan istifade ediyoruz. Biraz dolaşıp pidemizi alıp evimize döneceğiz" dedi. Yürüyüşe çıkanlardan Perihan Bozkurt (76), koronavirüs tedbirleri yaklaşık 2 aydır evde oturma odası ile salon arasında dolaşarak zaman geçirdiklerini söyledi. Bozkurt, "Çok şükür dışarıya çıktık ama her taraf kapalı. İhtiyaçlarımızı alamıyoruz. Çok şükür çocuklarımız getiriyor ama bizim de gezmemiz ayrı oluyordu. İki aydır evde salonla, oturma odası arasında gidip geldik. Çocuklar getirdi, biz yedik. Namaz kılıp oruç tuttuk. Bugünlerde geçer inşallah. Bugün sokağa çıkma iznimiz var. O saate kadar dışarda olacağız. Yorulmadan gezebilirsem iyi olacak. Şeker hastalığım var. Onun için yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz" diye konuştu. Kanlıkavak Parkı'nda spor yapan İsmail Yıldız ise, 2 aydır evde olduklarını ve sokağa çıkmayı özlediklerini söyleyerek park içerisindeki aletlerde spor yaparak zamanını geçirdi.

'BUGÜN YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM'

Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptıktan sonra dinlenen Ersin Öner (75), kısıtlamanın kaldırılmasının ardından yeniden sokağa çıktığı için çok mutlu olduğunu ve kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Öner, "45 günü geçti evdeyiz, sadece balkondan bakıyoruz. Gökyüzünü, ağaçları izledik. Bunları gördükçe Allah'a şükrediyoruz. Allah bugünleri aratmasın, herkes görevini yapıyor. Bugün kızımla beraber dışarı çıktık. Kalp, şeker, tansiyon rahatsızlığım var. Bugün var ya yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Diyorum ki 'Rabbim bu kadar güzel şey yarattın, bize neden mani oluyorsun?' Artık bir ayağımız çukurda, şu günleri keyifli geçirelim. Herkes maskesini taksın. Bugün çıktık yürüyüş yapıyoruz, dolaşıyoruz ama yaşlandık artık. Eskisi gibi yürüyemiyoruz" dedi.


- Eskişehir
Kanlıkavak, Eskişehir, Porsuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:35 Kaynak: DHA


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