Eskişehir'de 7 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
29.04.2021 11:44
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 astsubay ve 1 zabıta memuru, polis tarafından gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 astsubay ve 1 zabıta memuru, polis tarafından gözaltına alındı.
Ankara, İstanbul ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin Eskişehir'de olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 astsubay ve 1 zabıta memurunu kent merkezinde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.
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