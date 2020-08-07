Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı - Son Dakika

Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı

Eskişehir'in ilk defa bazı cami ve Kur'an kurslarında 7 gün 24 saat canlı Kur'an-ı Kerim okuma uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı, System.String[]

Eskişehir'in ilk defa bazı cami ve Kur'an kurslarında 7 gün 24 saat canlı Kur'an-ı Kerim okuma uygulaması başlatıldı..

İzmir'den Eskişehir'e atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla seçilen cami ve Kur'an kursunda her gün bir Hatim-ı Şerif yapılırken, Türkiye'de çok az camide uygulanan bu faaliyetin yıllarca devam etmesi planlanıyor. Ülke genelinde çok az bulunan camilerde uygulanan canlı Kur'an-ı Kerim okunması Eskişehir için bir ilk oldu. İl Müftülüğünün önderliğinde yürütülen bu uygulama kapsamında, merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan 2 cami ve 2 Kur'an kursunda gece gündüzün her dakikasında bu okumalara devam ediliyor. Okumalar, Eskişehir'in tarihi camisi Alaeddin Camii'nde 06.00-13.00, Tepebaşı Camisi'nde 13.00-19.00, Tepebaşı Çamlıca mahallesindeki Sahibül Vefa Kız Kur'an kursunda 19.00-01.00 ve Gökmeyan'da bulunan Ziya Paşa Erkek Kur'an Kursunda ise 01.00-06.00 saatleri arasında yapılıyor. Kur'an-ı Kerimi hafız olan imam hatipler ile hafızlık eğitimi alan öğrenciler ile öğretmenleri okuyor. Dinlemek için gelen vatandaşları da açık bu canlı Kur'an-ı Kerim okunması kapsamında tüm gruplar birlikte günde bir Hatim-ı Şerif gerçekleştiriyor.

"Eskişehir için her gün bir Hatim-ı Şerif yapılıyor"

Konu ile ilgili konuşan Eskişehir İl Müftü Vekili İbrahim Çayır, Eskişehir'de ilk olarak başlatılan bu uygulamadan çok mutlu olduğunu belirterek, uygulama hakkında bilgi verdi. Müftü Çayır, "İzmir'den Eskişehir'e atandıktan sonra muhterem valimizin direktifi ile bu program başladı. Her gün bir Hatim-ı Şerif oluyor" diye konuştu.

Vatandaşları açık

"Başlatılan canlı Kur'an-ı Kerim okuma uygulamasına kimler görev aldı?" sorusuna yanıt veren Müftü Çayır, dinlemek isteyen vatandaşlar camilere gelerek dinleyebileceği de belirti. Müftü İbrahim Çayır, "Okuyanlar cami görevlilerimizden oluşuyor. Hafız olanlar da var. Ekip, Kur'an-ı Kerim kıraati düzgün olanlardan oluşuyor. Kur'an kursuna da hafızlığa çalışan hem kız Kur'an kursunda hem erkek Kur'an kursunda hafızlığa çalışan öğrencilerimiz, öğrencilerimizi yetiştiren hoca hanım kardeşlerimiz, erkek Kur'an kursunda hafız hocalarımız tarafından tilavet olunuyor. Vatandaşları açık, herkes gelip dinleyebilir, Kur'an-ı Kerim'den açarak takip edebilir. Hafız olan kardeşlerimiz takip edebilir, bütün cemaate camilerimiz açık" şeklinde konuştu.

Canlı Kur'an-ı Kerim okumasının devam edilmesi hakkında da konuşan Müftü Çayır, "Şu tarihe kadar devam edecek diye bir husus yok, önü açık. İkinci bir talimat e kadar devam edecek. İnşallah, ila nihaye devam eder" dedi.

Görevliler heyecanlı

Eskişehir'de bir ilk olarak başlatılan uygulama kapsamında Kur'an-ı Kerimin okunduğu camilerin görevlileri de karardan çok memnun oldu. Tarihi Alaeddin Camii'nin müezzini olan Çetin Dinç, böyle hayırlı bir uygulamanın içinde yer aldığı için kendilerinin hem heyecanlı hem de şanslı olduğu belirtti. Müezzin Dinç, "Bizim camimizde sabah 6'dan öğlen 1'e kadar uygulama olarak 6 tane hoca arkadaş gelip bu saatlerde Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Türkiye'de başka illerde böyle bir uygulama var mı? Bilemiyorum. Fakat Topkapı'da bildiğimiz kadarıyla Hırka-i Şerif Camii'nde bu şekilde bir Hatim-ı Şerif uygulaması var. Bununla birlikte Eskişehir'imizde de böyle bir Hatim-ı Şerif başlangıcı gayet güzel oldu. Tabii ki biz de memnunuz bu caminin görevlisi olarak. Bu Hatim-ı Şerif programında görev almaktan gayet mutluyuz. Cenab-ı Hak ecrini daim eylesin. Bütün hocalarımızdan da Allah razı olsun. Geliyorlar, okuyorlar hepsine teşekkür ediyoruz. Bu konuda, Hatim-ı Şerif başlatan sayın valimize ayrıca teşekkür ediyoruz" diye kayıt etti.

"Böyle bir ibadet bizim için kaçınılmazdır"

Seçilen camilere gelerek Kur'an-ı Kerim okuyan hocalardan biri olan Osmangazi Mahallesi Yeraltı Camisi imamı hafız Aşır Gökçe, 42 yıldır yaptığı imamlık görevi sürecinde ilk kez gelen bu fırsatın kendileri için büyük önem taşıdığı ifade etti. Aşır Gökçe konuşmasına şöyle devam etti:

"Günde zannediyorum 5 arkadaş olmak üzere bir buçuk cüz, yani her arkadaş 30 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyor. İnşallah Hatim-i Şerifi sonuna kadar tamamlamaya gayret edeceğiz. Tabii ki Kur'anı Kerim okumak önemli bir ibadettir. Efendimiz aleyhisselam 'Kur'an-ı Kerimi bol okuyunuz' buyuruyor. 'Her kim ki Kur'an-ı Kerim okursa onu kıyamet günü şefaat edecektir' müjdesini vermektedir. Bu uygulama sayın valimizin Eskişehir'e gelmesi ile birlikte 1 Ağustos'tan itibaren başladı. Eskişehir din görevlileri olarak Hatim-i Şerif okumamız için bizi görevlendirdi. İnşallah, ümit ediyoruz ki uzun süre bu okunmaya devam eder. Bu şehrimiz için önemli bir husustur. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'u Teala'yı bu manada zikrederek, dua ediyor. Onlar şehrimizin her türlü sıkıntılarından kurtulması, ülkemizin, milletimizin, devletimizin sıkıntılardan kurtulması için o Hatim-ı Şeriflerle önemli dua ediyorlar. Dolayısıyla bu uygulamadan biz görevliler olarak, şehrimiz olarak çok mutluyuz, elhamdülillah. Öyle bir ibadet bizim için kaçınılmazdır. Şahsen ben çok memnunum. Böyle bir görev verildiği için çok mutluyum. Biz severek Kur'an-ı Kerim okumaya, Hatim-ı Şerif-ı Şerif okumaya bu camiye geliyoruz. İnşallah, rabbim bu ibadetimizi, bu gayretlerimizi katında kabul ve makbul eyler. Bu işi organize eden sayın valimiz olmak üzere, sayın müftülerimiz ve diğer herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir uygulama oldu." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı "Bu şartlarda kabul etmedik" diyen Ali Koç'tan Bankalar Birliği tepkisi: Biz aptal mıyız yapılandırmayı yapmayalım? Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı         
15:18
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız         
14:17
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı         
14:14
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor         
14:02
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler         
12:35
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:52
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı         
11:08
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın         
10:52
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 18:48:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei