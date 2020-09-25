70 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

70 hektarlık alan kül oldu

- Eskişehir'deki orman yangınında 70 hektarlık alan kül oldu

-Orman yangını söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 70 hektarlık kızılçam ormanı kül olurken, yangın kontrol altına alındı.

Yangın, dün öğlen saatlerinde Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yolu mevkiinde meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan E.D. isimli şahsın kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan çıkan alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla, yangın ormana yayıldı. Yangının haberini alan ekipler, hemen olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangına; Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıcakaya Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleri, Mihalgazi belediyesine ait 110 personel, 21 arazöz, 5 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 3 grayder çekicisi, 1 helikopter ve 1 uçak ile müdahale edildi. Yangın sabaha karşı kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Yangının başlamasına neden olan araçtaki E.D. isimli şahıs, otomobilin alev alması sonucu araçtan çıkarak yaralanmadan kurtuldu. Ayrıca yangın sebebiyle herhangi bir can kaybının olmaması da rahat bir nefes aldırdı.