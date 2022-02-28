Eskişehir'de 700 polisle asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 700 polisle asayiş uygulaması yapıldı

28.02.2022 10:43
Eskişehir'de 700 polisle asayiş uygulaması yapıldı

Eskişehir'de 700 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 700 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.

Denetimlerde 168 iş yerinden 8'iyle ilgili, kanunlara riayet edilmediği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutulan 7 bin 605 kişiden haklarında arama kararı bulunan 4'ü gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 700 polisle asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
10:08 Yaptırımlardan etkilenen ünlü Rus işletmeci "Savaş umurumda değil" sözleriyle isyan etti!
10:05 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:49:57. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 700 polisle asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement