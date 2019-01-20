Eskişehir'de 8 Bin 840 Ton Atık Geri Kazanıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2018 yılında geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağlanan ambalaj atık miktarı 8 bin 840 tona ulaştı.



Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri almaya ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının geri kazanım uygulamaları ve bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunun da göstergesi durumunda. 2018 yılı verilere göre, Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 8 bin 840 tona ulaştı. Muhtarlıklarda, Belde Evleri'nde, okullarda, camilerde ve çeşitli kurum, kuruluşlarda bulunan bitkisel atık yağ toplama noktalarında 2018 yılında 178 bin 995 kilogram bitkisel atık yağ toplandı. Toplanan bitkisel atık yağlar lisanslı geri kazanım firmasına gönderilerek biodizel üretimine katkı sağlandı. Böylece doğaya atılmayan her damla bitkisel atık yağ için topraklarımız ve su kaynaklarımız kirletilmemiş oldu.



Tepebaşı bölgesinde 2018 yılında toplanan 9 bin 454 kilogram atık pil ise tarım amaçlı kullanılabilecek binlerce hektar toprağı ağır metal kirliliğinden korudu. 2017 yılında başlayan tekstil atıklarının toplanması çalışmaları da vatandaşlardan büyük destek gördü. 2018 yılı içerisinde 278 bin 225 kilogram tekstil atığı toplandı. Tekstil atıklarının geri dönüşümü ile doğa korunurken ekonomiye de katkı sağlandı. Ayrıca tekstil atıklarından elde edilen kullanılmamış kıyafetler de Tepebaşı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılıyor. - ESKİŞEHİR

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