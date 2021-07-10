Eskişehir'de 8 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık" suçlarından 8 yıl 1 ay ile 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen Ş.D, M.E, H.Ç, A.İ, M.İ, G.D, A.S. ile Y.K'yi saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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