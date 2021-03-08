Ardahan'da kadın polis ve jandarmalar, kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

Ardahan'da, kadın polis ve jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Kentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli kadın polislerce, Kongre Caddesi'nde stant açıldı.

Kadın polis ve kendilerine destek olan kadın jandarmalar, standa gelen kadınlara, karanfil verip "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında uyuşturucuyla mücadele içerikli broşür dağıttı.

Etkinliğe, kadınların yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi.