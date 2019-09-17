Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 87'nci pancar alım dönemi başladı
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Eskişehir'de 87'nci pancar alım dönemi başladı

37 dakika önce

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın 2019-2020 yılı pancar alım ve şeker üretim işleme döneminin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Eskişehir'de 87'nci pancar alım dönemi başladı, System.String[]

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın 2019-2020 yılı pancar alım ve şeker üretim işleme döneminin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.


Kurban kesimi ve sonrasında edilen duanın ardından protokol üyeleri, yeni dönemin açılış kurdelesini keserek, ilk gelen pancarın alımını yaptı. Pancarını ilk getiren çiftçilere de protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı'nın yanı sıra sendika başkanları ve çok sayıda çalışan katıldı.


"1 milyar 300 milyon lira çeşitli kademelerde çiftçimize tarımsal destekte bulunulmuş"


Açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şeker fabrikalarının Türk tarımı ve Türk sanayisi üzerinde ayrı bir öneminin olduğunu belirtti. 87'inci şeker pancarı alımı ve şeker üretimi kampanyasının da hayırlara vesile olmasını dileyen Çakacak, "2019-2020 sezonu şeker fabrikamızın 87'nci şeker pancarı alımı ve şeker üretimi kampanyasının açılış töreninde emekçilerimizle olmaktan son derece mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kampanyamızın işçilerimize, çiftçilerimize, Eskişehirimize, ülkemize hayırlı ve verimli olmasını temenni ediyorum. Şeker fabrikalarımızın Türk tarımı üzerinde ve Türk sanayisi üzerinde ayrı bir önemi vardır. Tarımla sanayinin birleştiği öncü kuruluşlarımızdan biridir şeker fabrikalarımız. Sertifikalı tohumlarla, tohumculuk ıslahıyla, ileri teknolojiyle ancak öyle üretimimizi arttırabiliriz. İhracatımıza baktığımızda tarımsal ihracatımız 22,5 milyar dolara çıkmış. Aynı tarımsal sahalar içerisinde oluyor. Bu 22,5 milyar doları ise ileri teknoloji üretimle, sertifikalı tohumlarla bu rakamı birkaç katlar bizim toplarımız ve çalışkan çiftçimiz. Çiftçimize devletimiz tarafından gereken her türlü destek verilmektedir. Tabii ki sadece şeker fiyatında değil bu memnuniyet. Bakınız tarımsal desteklere sadece Eskişehir üzerinden baktığınızda 1 milyar 300 milyon lira çeşitli kademelerde çiftçimize tarımsal destekte bulunulmuş ve her yıl bu destek verilmeye devam ediyor ve devam edecektir" şeklinde konuştu.


Programın sonunda fabrika sahasını gezen Vali Çakacak, yapılan çalışmalar hakkında Müdür Meydanlı'dan bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Taşkent, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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