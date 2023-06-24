Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

24.06.2023 09:27

Eskişehir-Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Eskişehir'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir- Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde aynı yönde giden araçlar birbirleriyle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

9 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 İmamoğlu, Beyonce mi Rihanna mı sorusuna eşine danıştı
11:05 Ekrem İmamoğlu'ndan "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusuna güldüren yanıt
11:01 Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele ediyor
10:56 Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme
10:04 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
10:04 FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakayı ele verdi
10:00 Son Dakika! Rusya lideri Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
10:02 FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakalandı
09:41 Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var
09:37 Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum! Tepki gösteren de var, eleştiren de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 11:16:22. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement