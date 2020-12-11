Eskişehir'de 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
11.12.2020 11:11
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, toplam 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, toplam 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince halk sağlığının korunması amacı ile sahte, kaçak ilaç üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü belirlendi. Tespit edilen 4 adreste ekipler tarafından yapılan operasyonda 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 4 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık