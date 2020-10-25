Eskişehir'de 979 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de 979 litre etil alkol ele geçirildi

25.10.2020 09:27
Eskişehir'de 979 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de 979 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de 979 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte, kaçak etil alkol imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tespit edilen depoda yapılan aramalarda 420, bir araçta ise 559 litre olmak üzere toplam 979 litre şişelenmiş satışa hazır kaçak etil alkol ile 8 alkol aroma kiti bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Eskişehir, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 979 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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