Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir'de 20 Kasım'da ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de 20 Kasım'da ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki evde çıkan kavgada ablası Hasret Y'yi (32) bıçakla öldüren ve kendisini de yaralayan Emrah T. (19), Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Hastanesinde hayatını kaybeden Hasret Y'nin cenazesi, Dede Mahallesi'ndeki Tiryakizade Süleymanağa Camisi'nde kılınan namazın ardından dün Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Kardeşi Emrah T. tarafından kavgada bıçakla yaralanan Hasret Y, kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetmiş, olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yaralı bulunan zanlı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Son Dakika

Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak

Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı

Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar

Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası

Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım

Dağlık Karabağ'da çarpışan baba oğul; yıllar sonra köylerine kavuşup toprağı öptü, atalarının mezarını ziyaret etti

Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü