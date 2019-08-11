Son Dakika Haberleri: ESKİŞEHİR'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE AKIN ETTİ
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ESKİŞEHİR'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

1 saat önce

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isterken kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isterken kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenlerden 'acemi kasaplar' kendilerini kesip, bazıları da hayvanların darbeleriyle yaralanıp hastanelere koştu. Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Recep Çalışkan, kurbanlık dana kesmek istediği sırada yanlışlıkla parmağını keserek yaraladığını ve bu nedenle hastaneye geldiğini söyledi. Çok sayıda acemi kasap hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:36 Kaynak: DHA
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