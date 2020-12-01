Eskişehir'de "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlik programı belli oldu - Son Dakika

Eskişehir'de "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İl Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğu belirtilerek, Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetleri konusunda Avrupa'da ve dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğu bildirildi.

Eskişehir'de 2002 yılından bugüne ambulans sayısı, acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı, ambulans ile ulaşılan vaka sayısı anlamında ülkenin tamamında olduğu gibi ciddi bir gelişme kaydedildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir İl Ambulans Servisi olarak, 2002 yılında kentte 6 ambulans, 7 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile 6 bin hastaya ulaşılabiliyorken, 2017 yılına gelindiğinde 58 bin hastaya, 27 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 47 ambulans ile hizmet verilmekteydi. 2020 yılı sona ererken ise 38 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 1 komuta kontrol merkezi ve 58 ambulansı ile yaklaşık 65 bin hastaya hizmet sunulmaktadır. Eskişehir genelinde 2017 yılında hastalarımıza 6,5 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyorken, bugün itibarıyla Kovid-19 koruyucu önlemleri dahil hastalarımıza ortalama 4,5 dakika içinde ulaşılıyor."

Açıklamada, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nın vatandaşların özellikle 112'yi doğru kullanımı ve şehre daha doğru ve kaliteli, hizmetin sağlanması amacıyla planlandığı duyurularak, bu amaç doğrultusunda paydaş kurumlarla iş birliği yapıldığı ve hafta boyunca toplamda 500 bin kişiye ulaşacak şekilde bilgilendirme kısa mesaj sisteminin harekete geçirildiği aktarıldı.