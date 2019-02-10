Eskişehir'de Acil Servisler Denetlendi
1 saat önce
Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, hafta sonu hastanelerdeki acil servisleri denetledi.
Eskişehir
Sağlık Müdürü Uğur Bilge, hafta sonu hastanelerdeki acil servisleri denetledi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi
yetişkin ve çocuk acil servisi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi
yetişkin ve acil servisteki çocuk kliniğini ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.
Bilge, hastane acil servislerinde verilen hizmetleri yerinde görüp, sağlık personeliyle de bir araya gelerek çalışanların istek ve
önerilerini dinledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:03 Kaynak: AA
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