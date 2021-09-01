Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince dolumu yapılarak satılan 12 litrelik Kalabak su damacanalarından birinden hortum çıktığı ileri sürüldü.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine bir vatandaş tarafından getirilen açılmamış damacananın içinde yabancı cisim olduğunu söyledi.

Gücüyener, şöyle devam etti:

"Kendisi bizlere, ilgili tüm kuruluşları aramasına rağmen kimsenin ilgilenmediğini ifade etti. Konu ile ilgili yargı yoluna başvuracağını ve kendisine yardımcı olmamızı istedi. Bu olay söz konusu kurumun ilk kez yaptığı bir şey değil, daha önce de 10 yıldır aynı damacanaları kullandığımız ortaya çıkmıştı. Sonrasında içinde plastik kapak olan damacanayla karşılaştık. Şimdi de görünmemesi mümkün olmayan, temizliği şüpheli, içinde ne olduğu belli olmayan bir damacana geldi. Kendim de Kalabak su içiyorum. Artık bu suyu ciddi ciddi sorgulamaya başladım. Kalite kontrolü, denetimi hiç mi yapılmıyor? Bu gerçekten bizim sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlığı tehdit etmek herhalde alışkanlık haline geldi."

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri ise iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.