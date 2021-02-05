Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı

ESKİŞEHİR'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) ait konteynerler, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Polis, kilitlerini kırarak açtıkları konteynırlardan yardım malzemelerini çalan şüphelileri, arıyor.

Eskişehir- Muttalip Karayolu üzerinde bulunan AFAD'a ait 10 konteynerden 3'ünden asma kilitleri kırılarak hırsızlık yapıldı. Görevlilerin kırık kilitleri fark edip, ihbarda bulunması üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Konteynerlerinden olası afetler için hazır bekletilen battaniye, çarşaf, yastık, rulo yatak ve mutfak malzemelerinin çalındığı öğrenildi.