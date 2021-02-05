Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı - Son Dakika
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Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı

Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı

05.02.2021 15:04

ESKİŞEHİR'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) ait konteynerler, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.

ESKİŞEHİR'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) ait konteynerler, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Polis, kilitlerini  kırarak açtıkları konteynırlardan yardım malzemelerini çalan şüphelileri, arıyor.

Eskişehir- Muttalip Karayolu üzerinde bulunan AFAD'a ait 10 konteynerden 3'ünden asma kilitleri kırılarak hırsızlık yapıldı. Görevlilerin kırık kilitleri fark edip, ihbarda bulunması üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Konteynerlerinden olası afetler için hazır bekletilen battaniye, çarşaf, yastık, rulo yatak ve mutfak malzemelerinin çalındığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı - Son Dakika
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