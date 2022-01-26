Eskişehir'de ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu - Son Dakika

Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde gece saatlerinde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Hayvanları telef olan Abdullah Kıpçak, yangının neden çıktığını bilmediğini belirtti.

Yangını komşularının haber verdiğini anlatan Kıpçak, "Hemen çıkıp geldim. Hayvanlarımın yanı sıra arpa, buğday ve yemler de yandı. Baktığımız hayvanlara ait kışlık ne varsa tamamı yanmış. 23 büyükbaş hayvan yanmış, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef oldu. 4 büyükbaş hayvan ise yangın sırasında kayboldu. Yaklaşık 700-800 bin lira zararımız var." diye konuştu.