Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

İlçeye bağlı Kavacık Mahallesi'nde oturan M.Y., kapısı açık kalan ağıldan çıkıp kaybolan 65 küçükbaş hayvanını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgede 3 saatlik arama çalışması yapan ekipler, kayıp keçileri yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kuzören Mahallesi Eryiğit dağı mevkiinde bularak, sahibine teslim etti. Jandarmaya teşekkür eden M.Y., hayvanlarını sürü halinde yeniden ağılına götürdü.

İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut