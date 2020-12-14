Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
14.12.2020 14:32
ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde kapısı açık ağıldan çıkıp kaybolan 65 keçi, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde kapısı açık ağıldan çıkıp kaybolan 65 keçi, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Kavacık Mahallesi'nde oturan M.Y., kapısı açık kalan ağıldan çıkıp kaybolan 65 küçükbaş hayvanını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgede 3 saatlik arama çalışması yapan ekipler, kayıp keçileri yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kuzören Mahallesi Eryiğit dağı mevkiinde bularak, sahibine teslim etti. Jandarmaya teşekkür eden M.Y., hayvanlarını sürü halinde yeniden ağılına götürdü.
Son Dakika İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek