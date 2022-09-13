Eskişehir 'de " Ahilik Haftası " dolayısıyla Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) tarafından tören düzenlendi.

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı - Son Dakika

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