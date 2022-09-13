Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

13.09.2022 12:15
Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

Eskişehir'de "Ahilik Haftası" dolayısıyla Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) tarafından tören düzenlendi.

Eskişehir'de "Ahilik Haftası" dolayısıyla Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) tarafından tören düzenlendi.

Valilik Meydanı'ndaki törene Vali Yardımcısı Akın Ağca, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Törende, İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve şed kuşatma töreninin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı - Son Dakika
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