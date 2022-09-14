Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili toplantı yapıldı

14.09.2022 16:53
Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili toplantı yapıldı

Eskişehir'de, aile içi ve kadına şiddet olaylarına yönelik kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Eskişehir'de, aile içi ve kadına şiddet olaylarına yönelik kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Ayhan Gökalp, Yunus Abdullah Tokgöz ile Savaş Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda, aile içi ve kadına şiddet vakalarına karşın kanunlarda belirtilen yetki ve yönergeler çerçevesinde uygulanan önleyici ve koruyucu tedbirlerin sahaya yansımaları ile uygulama süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar ele alındı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, burada yaptığı konuşmada, toplantının amacının aile içi ve kadına şiddet olayları ile ilgili geliştirilen yeni yaklaşımların uygulamaya geçirilmesi noktasında kurumlarca istişarelerde bulunulması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler bir prosedürü gerçekleştirmek amacıyla burada değiliz. Devletimizin, vatandaşımızın ve tüm kurumların en üst seviyede farkındalık gösterdiği aile içi ve kadına şiddet olaylarının önlenmesi noktasında ortak bir paydada buluşmak amacıyla bir araya geldik. İlimizde bir çocuğun örselenmemesi, bir ailenin dağılmaması için kurumlarımıza düşen, yapmamız gereken işlerle ilgili hep birlikte inisiyatif alacağız. Tek bir kadının dahi hayattan koparılmasına izin vermeyeceğiz. Devletimizin kurumlarının bu sorunları çözmek için koordinasyon içinde olması gerekiyor. Uygulamaya başladığımız yeni yaklaşım ile aile içi ve kadına şiddet dosyalarında olay, mağdur ve kişi bazlı takibimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu noktada hepimizin üzerine alması gereken sorumluluklar var. Sizlerle birlikte iletişimimizi en yüksek seviyede tutarak sorunları çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum."

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Gökalp de kurumlarca aile içi ve kadına şiddet olayları ile ilgili 6284 sayılı kanunda belirtilen koruyucu ve önleyici tedbirlerin zamanında uygulandığında birçok mağduriyetin engellendiğini, tüm kurumların el birliği ile uyumlu bir şekilde çalışarak aile içi ve kadına şiddet olaylarının önüne geçeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kurum yetkilileri söz alarak aile içi ve kadına şiddet olaylarının önüne geçilmesi noktasında kurumlar arası koordinasyon ile ilgili görüş ve önerilerini açıkladı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika
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