Eskişehir'de AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye katılan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, burada yaptığı konuşmada, kadınların 19 yıldır AK Parti siyasetinin gözbebeği ve gizli kahramanları olduğunu söyledi.

Kadınların gelecek neslin mimarları olduğunu ifade eden Koncagül, şunları kaydetti:

"Çağdaş, demokratik ve ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve bunun gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşıyor. Kadınların iş hayatındaki varlığı sürdürülebilir kalkınmanın en önemli göstergesidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla toplumsal farkındalığımız artıyor ve uyguladığımız teşvik politikaları da karşılık buluyor. Kadın istihdamı konusunda attığımız adımlar yurt içinde ve yurt dışında övgüler alıyor."

Koncagül, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise kadınların Türk siyasetinde önemli adımlar attığını belirterek, AK Parti'nin çok güçlü bir kadın kolları hareketinin olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara ve gençlere verdiği öneme değinen Günay, şöyle konuştu:

"Kadın, hedef belirlediği her şeyi kararlılıkla ve sabırla gerçekleştirir. 2021 yılı başı itibarıyla kadın üye sayımız 5,5 milyona ulaştı. Hedefimiz 6 milyon kadın üyedir. Bir küçük Avrupa devleti kadar kadın üyemiz var. Kadınlarımızla tarih yazmaya devam edeceğiz. 2023 yılında Eskişehir'deki hedeflerimize ulaşmada en büyük rol kadınlarımıza düşüyor."

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da AK Parti davasının ak kadınların omuzlarında yükseldiğinin altını çizdi.

Kadınların AK Parti'nin davasına verdiği desteğin önemli olduğunu anlatan Çalışkan, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kadınlarımıza ilişkin hakları üst düzeye çıkartmak ve kadınlarımızı baş tacı yapmak adına çaba sarf ediyoruz." dedi.

Çalışkan, Eskişehir'i yönetenleri her toplantıda uyardığını anımsatarak, "Bizim şehrimiz güzellikleriyle anılmalıdır. Bizim şehrimiz kaçak villalar, belediyenin 96 kayıp aracı, belediyenin 63 aracının egzoz muayenesinin usulsüzce yapılmasıyla anılmamalıdır." diye konuştu.

Tek listeyle yapılan kongrede AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Özlem Ünalır ise gönül köprüleri kurmak ve inandıkları yola devam etmek için görevi devraldıklarına değinerek, "ben değil, biz" anlayışıyla mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.