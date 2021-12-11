ESKİŞEHİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika

Eskişehir'de AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkıntılı geçen 2 yılın geride kaldığını hatırlattı. Bu kadar yaşanmışlıkları, AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği konumu ve konjonktürü, bölgesel ve dünya ikliminde yaşananları parti teşkilatlarıyla paylaşmak ve AK Parti'nin alışkanlığı olan halkla beraber çalışmasına dönüştürmek için eğitim faaliyetlerini başlattıklarını anlatan Tolu, şöyle konuştu:

"Bu derslerden biz pandeminin bütün etkilerini ortadan kaldırarak, inanç, özgüven, kimlik, ruh, cesaret, aidiyet, coşku ve heyecanla dolu bir teşkilatı yeniden ihya ve inşa etmeyi hedefliyoruz. Bizler bu dersleri alacağız ki bu eğitimin en büyük amaçlarından bir tanesi de o, tüm yalan propagandalara karşı dinç, dinamik ve duruşunu asla bozmayan bir teşkilatı yeniden oluşturmak. Bu millet, AK Parti'nin ne olduğunu öğrendi. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu, milleti için, devleti için kefeniyle gezdiğini öğrendi. Bundan sonra asla ne liderinden ne de partisinden vazgeçmeyecektir. Onun için bize düşen çok az bir şey var. Bundan 2 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce nasıl çalışıyorsak, ne yapıyorsak aynısını yapmak. Bunu başaracak güçteyiz ve başaracağız, inşallah."

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Teşkilat Akademisi'ne ilişkin söz konusu eğitimi AK Parti Genel Merkezi'nde aldıklarını belirterek bu eğitimin ne kadar etkinli, faydalı, kapsayıcı ve teşkilatın gerekleriyle örtüştüğünü gördüklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki eğitimlerin 2023 yılı için ne kadar önemli olduğunu gösterdiği anlatan Çalışkan, "Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Teşkilat içi eğitim programına milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden program, yarın yapılacak sunumlarla sona erecek.