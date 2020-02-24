Eskişehir'de 'akaryakıt' denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de 'akaryakıt' denetimi

6 saat önce

Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan akaryakıt istasyonlarına 'Ulusal Marka' denetimi yapıldı.

Eskişehir'de 'akaryakıt' denetimi, System.String[]

Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan akaryakıt istasyonlarına 'Ulusal Marka' denetimi yapıldı.


Haksız kazancı ve rekabeti, akaryakıt kaçakçılığından doğan vergi kaybını önlemek amacıyla Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından kentteki birçok akaryakıt istasyonlarına Ulusal Marka Denetimi yapıldı. Sıhhiye Meydanı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ani denetim yapan ekipler, ölçü ve ölçüm cihazlarıyla yakıt incelemesi gerçekleştirdi. İl müdürlük personellerinin incelemesinde; alınan numuneler incelendikten sonra, elde edilen verilerle değerlendirme yaparak tutanaklar tutuldu. Denetimden 'standartlara uygun' şekilde çıkan istasyonda müdürlük ekipleri, firma müdürü ve çalışanlarına gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.


"Akaryakıt kaçakçılığından doğan vergi kaybını önlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır"


Yapılan denetim faaliyetleri hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, "Bizler akaryakıt ve LPG sayaçlarına yönelik olarak ilimizde, milli ekonominin ve ticaretin gerekleri, tüketicinin hak ve menfaatleri gözeterek, ayrıca kamu yararı dikkate alınarak denetimlerimiz devam ediyor. Bu çerçevede bizler, yurt içi ve yurt dışındaki kaynaklardan temin olan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerini eşitlikçi ve istikrarlı sürmesi için gözetim ve denetim faaliyetlerinin şeffaf ve güvenilir bir sistem dahilinde müdürlüğümüzce yapıyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz ani denetimlerde petrol ve LPG piyasasına yönelik olarak, gerekli durumlarda kolluk kuvvetleriyle hareket ederek yapmış olduğumuz izleme denetimlerini tüketiciyi korumak, haksız kazancı ve haksız rekabeti önlemek, akaryakıt kaçakçılığından doğan vergi kaybını önlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Nerede bir istasyon varsa, bu istasyonların güvenilir bir şekilde akaryakıtının tüketiciye yansıtması, sağlıklı ve verimli olması bakımından son derece duyarlı ve denetimleri sıklaştırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.


"Akaryakıtımızın temiz, Eskişehir halkına layık, yakışır bir şekilde olduklarını bizlere belirtmişlerdir"


Ayrıca denetimden yapılan İstasyon Müdürü Ahmet Yıldırım ise, "Bugün İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekipleri gelerek, istasyonumuzda denetleme yaptılar. Denetimler sonucu, pompalarımızın ve akaryakıtımızın temiz, Eskişehir halkına layık, yakışır bir şekilde olduklarını bizlere belirtmişlerdir. Bu da bizim için bir gurur ve onur kaynağı olmuştur. Her zaman devletimizin emrinde Eskişehir halkının hizmetindeyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Sıhhiye Meydanı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:17 Kaynak: İHA
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