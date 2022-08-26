Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu

26.08.2022 18:15
Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu

ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Kentte, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özyılmaz Sokak'taki bazı apartmanların giriş katları ile iş yerlerini su bastı. Çamlıca Mahallesi Öner Sokak'ta ise su birintisi oluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, sokakta biriken suyu tahliye çalışması başlatırken, Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta işçileri taşıyan servis midibüsü, yol çalışması için yola dökülen dolgu malzemesine saplandı. Arka tekerleri dolgu malzemesine gömülen midibüs, çekici yardımıyla kurtarıldı.Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte son 2 günde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarda metrekareye 7,8 kilo yağış düştü. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamada, yağışlara karşı dikkatli olunması istenerek, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


YORUMLAR
500
Eskişehir haberleri! Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticiye İlaçlama İçin İha Kullanım Eğitimi Eskişehir haberleri! Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticiye İlaçlama İçin İha Kullanım Eğitimi Başkan Ataç'a ziyaretler Başkan Ataç'a ziyaretler
Kaynak: DHA

Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, Tepebaşı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 18:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement