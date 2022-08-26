Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu

ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Kentte, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özyılmaz Sokak'taki bazı apartmanların giriş katları ile iş yerlerini su bastı. Çamlıca Mahallesi Öner Sokak'ta ise su birintisi oluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, sokakta biriken suyu tahliye çalışması başlatırken, Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta işçileri taşıyan servis midibüsü, yol çalışması için yola dökülen dolgu malzemesine saplandı. Arka tekerleri dolgu malzemesine gömülen midibüs, çekici yardımıyla kurtarıldı.Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte son 2 günde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarda metrekareye 7,8 kilo yağış düştü. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamada, yağışlara karşı dikkatli olunması istenerek, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.