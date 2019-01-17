Eskişehir'de Akü Hırsızlığı İddiası

Eskişehir'de park halindeki araçlardan akü çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de park halindeki araçlardan akü çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde farklı adreslerde park halindeki araçlardan akü çalınması üzerine çalışma başlatan polis düzenlediği operasyonla şüpheliler B.P. (26), C.B. (29), V.S. (31) ve U.C.G. (22) ile aküleri satın alan S.E'yi (24) gözaltına aldı.



U.C.G. ile S.E, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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