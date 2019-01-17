Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Akü Hırsızlığı İddiası

Eskişehir'de Akü Hırsızlığı İddiası

43 dakika önce

Eskişehir'de park halindeki araçlardan akü çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de Akü Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Eskişehir'de park halindeki araçlardan akü çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde farklı adreslerde park halindeki araçlardan akü çalınması üzerine çalışma başlatan polis düzenlediği operasyonla şüpheliler B.P. (26), C.B. (29), V.S. (31) ve U.C.G. (22) ile aküleri satın alan S.E'yi (24) gözaltına aldı.

U.C.G. ile S.E, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:58 Kaynak: AA

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