Eskişehir'de alacağını isteyen kişi borçlusu tarafından bıçaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de alacağını isteyen kişi borçlusu tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Eskişehir'de alacağını isteyen kişi borçlusu tarafından bıçaklandı

6 saat önce

Eskişehir'de bir kişi, sosyal medya üzerinden iletişime geçip, alacağını tahsil etmek için gittiği buluşma noktasında borçlusu tarafından bıçaklandı.

Eskişehir'de alacağını isteyen kişi borçlusu tarafından bıçaklandı, System.String[]

Eskişehir'de bir kişi, sosyal medya üzerinden iletişime geçip, alacağını tahsil etmek için gittiği buluşma noktasında borçlusu tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisine borcu bulunan D.K. ile sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaşan G.Ö. (26), Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'taki bir parkta buluştu.

Burada, D.K. ile G.Ö. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüpheli D.K, yanında bulunan bıçakla G.Ö'yü sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı G.Ö, burada tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli D.K'nin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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