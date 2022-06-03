ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

03.06.2022 11:58

Eskişehir'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Bisiklet Şenliği" gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Bisiklet Şenliği" gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesindeki Cemalettin Gökay Anaokulu ile Eskişehir Bisiklet Derneği (Velesbid) iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlik öncesi öğrenciler bisikletleriyle okulun bahçesinde buluştu.

Öğretmenlerin ve Velesbid üyelerinin kask ve bisiklet kontrollerinin ardından yaklaşık 200 öğrenci ikişerli sırayla tura çıktı.

Yaklaşık 3 kilometrelik turda öğrencilere öğretmenler ve veliler eşlik etti. Velesbid üyeleri ise öğrencilere zorlandıkları bölgelerde yardımcı oldu.

Bisiklet turunun ardından okula dönen öğrencilere dondurma ve su ikram edildi.

ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika

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