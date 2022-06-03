Yaklaşık 3 kilometrelik turda öğrencilere öğretmenler ve veliler eşlik etti. Velesbid üyeleri ise öğrencilere zorlandıkları bölgelerde yardımcı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika

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