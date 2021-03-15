Eskişehir'de aniden bastıran yağmur sokakları gölete çevirdi - Son Dakika

Eskişehir'de aniden bastıran yağmur sokakları gölete çevirdi

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle sokaklarda derin su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle sokaklarda derin su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Eskişehir'de aniden başlayan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir'in en kalabalık yerlerinden İki Eylül Caddesi ve Köprübaşı bölgesinde yerlerde derin su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle adeta gölete dönüşen bölgedeki cadde ve sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğle saatlerinde havanın güneşli olması birçok kişiyi yanılttı. Yağmura şemsiyesiz yakalanan Eskişehirliler, çareyi iş yerlerinin tentelerine sığındı. - ESKİŞEHİR

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