Eskişehir'de Ankaragücü Taraftarları Anıldı
30 dakika önce
ESKİŞEHİRSPOR taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maçın ilk 3 dakikası boyunca 'Başın sağ olsun Ankaragücü' diye tezahüratta bulunarak, kazada ölen taraftarları andı.
ESKİŞEHİRSPOR taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maçın ilk 3 dakikası boyunca 'Başın sağ olsun Ankaragücü' diye tezahüratta bulunarak, kazada ölen taraftarları andı.
Antalyaspor deplasmanı dönüşünde trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Süper Toto 1'nci lig takımlarından Eskişehirspor, kendi sahasında oynanan 24'üncü hafta Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 3 dakikasında sadece 'Başın sağ olsun Ankaragücü' tezahüratlarında bulunarak ölen taraftarları andı.
MÜTHİŞ KOREOGRAFİ
Kırmızı Şimşekler'in 'Nefer' isimli taraftar grubu daha sonra önceden hazırladıkları renkli kartonlarla şov yaparken, 3 boyutlu müthiş koreografi ile düşme hattından uzaklaşan oyuncularına büyük destek verdi. Üzerinde Eskişehir yazılı koreografi çok beğenildi.
- Eskişehir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:25 Kaynak: DHA
Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 24 Yaralı
Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu
Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanı'na Taziye Telefonu
Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı