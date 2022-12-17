Eskişehir'de aç bırakılıp işkenceye uğramasının ardından yaşamını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde yürek yakan detay - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de aç bırakılıp işkenceye uğramasının ardından yaşamını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde yürek yakan detay

17.12.2022 15:19

Eskişehir'de anne ve babaları cezaevinde bulunan 3 çocuk, babaannelerinin evinde hala ve amca tarafından aç bırakılıp, dövülüp işkenceye uğradı. Zulme dayanamayan 6 yaşındaki Elif Tiftik, hayatını kaybederken Tiftik'in aynı durumdaki diğer 2 kardeşi devlet korumasına alındı. Tutuklanan hala ve amcanın çevrelerine küçük kızın boğazına mandalina kaçtığı için hayatını kaybettiğini söyledikleri ortaya çıkarken yakınları ise morgda gördükleri manzara sonrasında aileden şikayetçi oldu.

Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel-Gökhan Tiftik'in kızları Elif Nur, mahkemece teslim edildiği babaannesinin evinde rahatsızlandı. Yetersiz beslenme, bakımsızlık ve işkence nedeniyle güçsüz düştüğü belirlenen küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun gözaltına alınan halası ve amcası tutuklandı.

"BOĞAZINA MANDALİNA KAÇTI" DEMİŞLER

Amcanın, halanın ve babaannenin küçük Elif'in annesinin yakınlarına, "Çocuğun boğazında mandalina kaldı, öldü." dediğini ileri sürdü. Bunun üzerine anne tarafının söylenenlere inanmayıp morga gittiğini anlatan Ebru Tiftik, "Çocuğun halini görünce de morgdan çıkar çıkmaz şikayetçi olmak için emniyete gidiyorlar. Biz de hemen diğer 2 erkek çocuğunu alıp, yemek yedirdik. Hastaneye gittiler, oradan da sosyal yardımlaşma aldı. Çocuklar koruma altında. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş

"KESİN ÖLÜM SEBEBİ İÇİN DETAYLI OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise 14 Aralık'ta boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen Elif T. ile ilgili otopsi işlemlerinin yapıldığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kesin ölüm sebebi ilk bulgularda tespit edilemediğinden Adli Tıp Kurumundan detaylı otopsi raporu beklenilmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Müteveffa Elif T'nin kardeşleri, anne ve babalarının cezaevinde bulunması nedeniyle halaları ile birlikte yaşadıkları ve halaları ile babaanneleri tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır."

Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş

DİĞER 2 KARDEŞ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan cezaevinde tutuklu bulunan anne Sibel ve baba Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Tiftik çiftinin birbirine sarılarak gözyaşı dökmesi herkesin yüreğini sızlattı. Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen küçük kızın 2 abisi ise ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş
Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş
Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş
Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş
Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş
YORUMLAR
500
Bakımsızlık ve kötü muamele sebebiyle 6 yaşında hayata veda eden Elif hakkında kan donduran sözler: Odaya kilitleyip her çıktığında işkence yapmışlar Bakımsızlık ve kötü muamele sebebiyle 6 yaşında hayata veda eden Elif hakkında kan donduran sözler: Odaya kilitleyip her çıktığında işkence yapmışlar Kaftancıoğlu'ndan 6 Yaşındaki Çocuğun Yetersiz Beslenmeden Ölümüne Tepki: 'Başta Devleti Yöneten Bütün Siyasilerin Tek Gündemi Olması Gereken Konu,... Kaftancıoğlu'ndan 6 Yaşındaki Çocuğun Yetersiz Beslenmeden Ölümüne Tepki: 'Başta Devleti Yöneten Bütün Siyasilerin Tek Gündemi Olması Gereken Konu,...

Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de aç bırakılıp işkenceye uğramasının ardından yaşamını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde yürek yakan detay - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: alı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız
15:01 İrfan Can'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus'a övgü dolu sözler: Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ilk sözler: Koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var
14:42 Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu
14:39 Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez: Türkiye AİHM'e imza atmış bir ülke, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde olması hukuksuzluktur
14:32 Erdoğan, istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuk üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kandil'e kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi?
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın yeni ismi alandakilere sordu, çoğunluk kabul edince havaalanın adının değiştiğini duyurdu
14:25 Amatör Lig'de görev yapan teknik adam, futbolcularını bu rezil sözlerle azarladı: Yaptıklarınızı Ampute Ligi'nde yapmıyorlar
14:14 Ömer Cansın Tuncer cinayetinde yeni detay: Çocukluk arkadaşını "Zaten evlisin, ben buna yenge demem" sözü yüzünden öldürmüş
14:13 Rize'de bulunan Ayder Yaylası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 15:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de aç bırakılıp işkenceye uğramasının ardından yaşamını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde yürek yakan detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement