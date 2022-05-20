Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede - Son Dakika
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Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede

20.05.2022 15:12
Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde annesi Serap Bor'u pompalı tüfek ile öldüren, evdeki üç kadını da yaralayan 15 yaşındaki İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Evde bulunan 3 komşuyu da yaralayan İ.A., olay yerinden kaçtı.

EKİPLER BABANIN AZMETTİRİCİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli çocuk İ.A., azmettiricisi olduğu şüphelenilen babası Erkan A. ile birlikte Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan A. ve oğlu İ.A., bugün adliyeye sevk edildi. Annesini öldüren 15 yaşındaki İ.A., adliyeye otopark girişinden alındı.

KOMŞULARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden anne Serap Bor'un yarın öğle vaktinde Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Gündoğmuş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Ayrıca olayın olduğu esnada ekmek yapmak için evde bulunan ve pompalı tüfek saçmalarıyla yaralanan komşular Ayşe A. (60), Döndü Ç. (61) ve Türkan Ç.'nin (50) hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede - Son Dakika
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