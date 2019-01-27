Eskişehir'de Apartmanda Yangın; Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'deki apartmanda elektrik panosundan çıkan yangının üst katlara yayılmasıyla dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
ESKİŞEHİR'deki apartmanda elektrik panosundan çıkan yangının üst katlara yayılmasıyla dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Şirintepe
Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında çıktı. Elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede üst katlara yayılmasıyla apartman sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 1'i çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilendikleri belirlenen 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken, binadan bir kediyi çıkaran kişi, kedinin arkadaşına ait olduğunu söyledi.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:44 Kaynak: DHA
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