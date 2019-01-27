Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Apartmanda Yangın; Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

Eskişehir'de Apartmanda Yangın; Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'deki apartmanda elektrik panosundan çıkan yangının üst katlara yayılmasıyla dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de Apartmanda Yangın; Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
ESKİŞEHİR'deki apartmanda elektrik panosundan çıkan yangının üst katlara yayılmasıyla dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında çıktı. Elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede üst katlara yayılmasıyla apartman sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 1'i çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilendikleri belirlenen 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, binadan bir kediyi çıkaran kişi, kedinin arkadaşına ait olduğunu söyledi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:09 Kaynak: DHA

İtfaiye, Eskişehir, 3. Sayfa
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