Eskişehir'de araç sayısı 300 bine yaklaştı - Son Dakika
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Eskişehir'de araç sayısı 300 bine yaklaştı

7 saat önce

Her geçen ay trafiğe çıkan araç sayısının arttığı Eskişehir'de, geçen ay sonu itibarı ile sayı 300 bine yaklaştı.

Eskişehir'de araç sayısı 300 bine yaklaştı, System.String[]

Her geçen ay trafiğe çıkan araç sayısının arttığı Eskişehir'de, geçen ay sonu itibarı ile sayı 300 bine yaklaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 28 adet artarak, 288 bin 170 adet oldu. Eskişehir'deki taşıtların, 168 bin 661 adet otomobil, 45 bin 988 adet kamyonet, 31 bin 924 motosiklet, 23 bin 939 adet traktör, 10 bin 583 adet kamyon, 3 bin 818 adet minibüs, 2 bin 574 adet otobüs, 683 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Eskişehir'de Ocak ayında 9 bin 901 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 9 bin 901 taşıt içinde otomobil 7 bin 616 ile ilk sırada yer aldı.


Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 oldu. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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