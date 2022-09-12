Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

12.09.2022 14:12
Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de aracında 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de aracında 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolu polis uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, koltukların arasına gizlenmiş 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YORUMLAR
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BAKAN SOYLU'NUN YÖNETTİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 33 KİŞİ ADLİYEDE BAKAN SOYLU'NUN YÖNETTİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 33 KİŞİ ADLİYEDE Bakan Soylu'nun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede Bakan Soylu'nun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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