Eskişehir'de aracıyla seyir halinde ilerleyen kadın sürücüye kurşun yağdı! Saldırıyı, kadının üvey oğlunun gerçekleştirdiği iddia edildi

Eskişehir'de trafikte ilerleyen aracın önünü kesen bir şahıs, sürücü koltuğunda oturan ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücüye elindeki silah ile ateş etti. Bacağından yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis Çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadının durumunun henüz kritik olmadığı iddia edildi.

ÜVEY OĞLUNUN VURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların iddiasını göre kadın sürücünün önünü kesen şahısın talihsiz sürücünün üvey oğlu olduğu iddia edildi. Seyir halindeki aracı durdurduktan şahsın sürücünün sol bacağına ateş ettiği daha sonra da kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Polis ekiplerinin geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldığı olayda failin firari olduğu fakat eşkalinin belli olmasından dolayı yakalanmasının an meselesi olduğu aktarıldı.

"ARTIK DAHA FAZLA KADININ CANININ YANMASINI İSTEMİYORUZ"

Görgü şahidi Serap Çömertoğlu İşcan gördüklerini anlattı. Olayın şokunu hala atlatamayan İşcan, "Olayı olurken görmedim, sesi duydum. Hanımefendinin eski eşinin oğlunun vurduğu söylendi. Ambulans gelmeden önce turnike uyguladılar, ayağından vuruldu. Sağlıkçılar gelmeden önce çok fazla terlemeye başladı. Artık daha fazla kadının canının yanmasını istemiyoruz. İnanılmaz korktum, umarım kötü bir şey olmaz.

"VURAN KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Ayağında bir problem vardı. Durumu kritik gibi değildi, kolonya falan verdik ama şokun etkisiyle birlikte gitgide korktu. Direkt ayağına turnike yapıldı. Polis ekipleri geldi, yerdeki mermi kovanlarına baktılar. Kadının yanında ailesi vardı sanırım, vuran kişinin kim olduğunu bildiğini söylediler" diyerek gördüklerini dile getirdi.