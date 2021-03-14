Eskişehir'de araçta kaçak içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de araçta kaçak içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
14.03.2021 10:35
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması saatinde kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması saatinde kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Eskibağlar Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayıp minibüsle kaçan sürücü E.A. ile araçta bulunan K.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Araçta yapılan aramada çok sayıda içki ile pos cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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