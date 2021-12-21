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Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi

21.12.2021 10:57
Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi
Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi - Son Dakika
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