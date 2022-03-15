Eskişehir'de aranan 167 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de aranan 167 kişi yakalandı

15.03.2022 09:56
Eskişehir'de aranan 167 kişi yakalandı

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 167 kişi, polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 167 kişi, polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama" gibi suçlardan aranan 167 kişinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 66'sı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikler tarafından cezaevine gönderildi.

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Son dakika haber: Polis ekiplerinden geniş çaplı denetim Son dakika haber: Polis ekiplerinden geniş çaplı denetim

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de aranan 167 kişi yakalandı - Son Dakika


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