Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen V.K, eşi N.K, Ö.S, T.F.Ü. ile G.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından saklandıkları evlerde yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.K, Ö.S, T.F.Ü. ile G.Ö. tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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