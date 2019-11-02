Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 5 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda V.K., eşi N.K., Ö.S, T.F.Ü. ve G.Ö., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K., Ö.S., T.F.Ü. ve G.Ö. tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
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