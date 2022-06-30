Bu kapsamda 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, kasten yaralama, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile diğer bazı suçlardan aranan 87 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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