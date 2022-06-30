Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı

30.06.2022 10:12
Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin son 2 haftada düzenlediği operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 87 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin son 2 haftada düzenlediği operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 87 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, kasten yaralama, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile diğer bazı suçlardan aranan 87 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 36'sı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise haklarında işlem yapılarak salıverildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Eskişehir'de 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Eskişehir'de 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:37:06. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement