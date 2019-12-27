Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de cinayetten aranan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de cinayetten aranan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla Ankara'da saklandığı evde yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan Şahin A.'nın Ankara'da Çankaya Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheli Şahin A.'yı saklandığı evde atışa hazır 'Türkiye'de satışı yapılmayan' silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak suçlarından' arandığı da belirlendi.


Öte yandan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı İstanbul'da park halindeki TIR çalındı Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu

Son Dakika Haberleri
02:36 Vagon üstüne çıkınca elektriğe kapıldı - Son Dakika Haber
01:16 Avcılar'da iki otomobil çarpıştı, sürücü çıkan yangından son anda kurtuldu - Son Dakika Haber
01:01 Cani öğretmen, kendilerini tokatlayamayan anaokulu öğrencilerini darp etti - Son Dakika Haber
01:00 Kaş'ta otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
00:41 Fatih'teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:28 Trablus Havaalanı'nda çatışma! UMH güçleri, 10 Hafter askerini esir aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]