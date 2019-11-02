Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs yaklandı
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs yaklandı

Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs yaklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs yaklandı, System.String[]

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında arama kararı verilen V.K. ile eşi N.K., Ö.S., T.F.Ü. ve G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından saklandıkları evlerde yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.


Öte yandan emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden V.K., Ö.S., T.F.Ü. ile G.Ö. tutuklandı. N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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