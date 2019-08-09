Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:40 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı.
Eskişehir- Ankara
kara yolu Organize Sanayi Bölgesi
girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan Elif Yılmaz
K'nin, Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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