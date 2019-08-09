Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı
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Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı.

Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı.
Eskişehir- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan Elif Yılmaz K'nin, Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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