Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Adıyaman'da Yakalandı

Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Adıyaman'da Yakalandı

47 dakika önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir yıldır aranan zanlı, Adıyaman'da yakalandı.

Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Adıyaman'da Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir yıldır aranan zanlı, Adıyaman'da yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen Ahmet O. hakkında bir yıl önce yakalama kararı çıkarıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlının Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde olduğu tespit edildi.

Evinde gözaltına alınan Ahmet O. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının, Eskişehir'de yapıya iltisaklı öğrencilerden sorumlu olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Adıyaman, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merak Uyandıran Sosyal Medya Paylaşımı Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:15:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Adıyaman'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]