Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı Sakarya'da yakalandı
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli, Sakarya'da yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:12 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli, Sakarya
'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aranan Emine S'nin Sakarya'da olduğunu belirledi.
Saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Eskişehir'e getirildi.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenilen Emine S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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