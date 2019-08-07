Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı Sakarya'da yakalandı
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Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı Sakarya'da yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli, Sakarya'da yakalandı.

Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı Sakarya'da yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli, Sakarya'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aranan Emine S'nin Sakarya'da olduğunu belirledi.
Saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Eskişehir'e getirildi.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenilen Emine S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eskişehir, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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