Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Yakalandı
29 dakika önce
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı yakalandı.
Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı yakalandı. İstanbul
7. Sulh Ceza Hakimliğince, Bilecik
'te örgütün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" olduğu öne sürülen Ömer Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Ömer Ö'nün, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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