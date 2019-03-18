Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Yakalandı

Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Yakalandı

29 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı yakalandı.

Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı yakalandı.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince, Bilecik'te örgütün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" olduğu öne sürülen Ömer Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Ömer Ö'nün, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Bilecik, İstanbul, Eskişehir, Güncel
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